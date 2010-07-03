Злоумышленники пытались продать квартиру пенсионерки по поддельному паспорту

Фото: Антон Великжанин/Москва 24

Неизвестные пытались отобрать у 94-летней женщины квартиру в Таганском районе в центре столицы по поддельным документам. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичного главка полиции.

"В полицию поступило заявление от гражданки 1925 года рождения о том, что некоторое время назад к ней приходили неизвестные лица, которых она не запомнила, и интересовались, не продает ли она свою квартиру за 2,5 миллиона рублей", – говорится в сообщении.

Как уточняется, женщина ответила, что у нее нет родственников, живет она одна, а квартиру продавать не планирует.

Как рассказала полицейским пенсионерка, злоумышленники пытались продать квартиру якобы от ее имени. Также она сообщила, что неизвестные обратились в юридическую контору и хотели оформить квартиру на себя по поддельному паспорту, однако у них это не получилось.

По факту произошедшего возбуждено дело о мошенничестве. Проводится проверка.

Ранее сообщалось, что в столице полиция задержала мошенников, которые на протяжении 10 лет занимались присвоением чужих квартир по поддельным завещаниям. По имеющейся информации, группа лиц разработала мошенническую схему, по которой в архивы реестровых книг вносились фиктивные данные об оформленных заранее завещаниях. Затем незаконные наследники оформляли право собственности. Квартиры могли продаваться по несколько раз, а затем попадали в руки добросовестных покупателей.

