Число жертв взрыва на топливном складе в Степанакерте увеличилось до 170 человек

Фото: телеграм-канал "Sputnik Армения – Новости"

По последним данным, 170 человек погибли в результате взрыва на топливном складе в пригороде столицы Нагорного Карабаха, города Степанакерт. Об этом сообщает портал 24news.

"Ведутся поиски погибших в результате взрыва в бензохранилище в Степанакерте, найдены останки 170 человек. Работы продолжаются", – говорится в сообщении.

Взрыв цистерны на складе с топливом, расположенном на трассе Степанакерт – Аскеран, произошел вечером 25 сентября. Известно, что там выдавали бензин местным жителям, которые выезжали в Армению.

В связи со случившимся соболезнования семьям погибших выразил МИД РФ. Всем пострадавшим в ведомстве пожелали скорейшего выздоровления.



Российские военврачи оказали помощь жителям Нагорного Карабаха