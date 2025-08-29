Фото: телеграм-канал "Readovka"

Пожар на АЗС в Хасавюртовском районе Дагестана локализован на площади 400 квадратных метров, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

"По прибытию пожарных подразделений установлено, что во время перекачки газа произошла разгерметизация емкости газовоза. Угроза распространения на частный жилой дом ликвидирована", – говорится в публикации.

Жертв и пострадавших в результате инцидента нет, уточнили в МЧС.

Прокуратура Дагестана намерена провести надзорные мероприятия, в рамках которых установит обстоятельства произошедшего. Также планируется оценить соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности на объекте, где случилось ЧП.

В ведомстве также отметили, что по результатам проверки будет рассмотрен вопрос внесения актов прокурорского реагирования.