В Москве пресечена деятельность по поставке техсредств для получения данных

Фото: 123RF/grigorenko

В Москве пресекли деятельность по поставке из-за рубежа и обороту специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации".

По данным спецслужб, гражданин РФ организовал канал поставки из-за рубежа устройств, ограниченных к обороту в России, для их сбыта через популярные интернет-площадки и павильоны торговых центров.

Правоохранители изъяли более трех тысяч специальных техсредств и электронное оборудование, используемое для осуществления противоправной деятельности. Продавца задержали.

Ранее ФСБ задержала жителя Омска, который отправлял украинским спецслужбам сведения о работе оборонного предприятия. Следственное подразделение УФСБ по региону завело уголовное дело по статье 275 УК РФ. Она предполагает наказание в виде лишения свободы от 12 до 20 лет или пожизненного срока.

Помимо этого, служба возбудила уголовное дело о государственной измене против сотрудника одной из научных организаций. Он был задержан в связи с попытками оказать воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ. Подозреваемый начал инициативно контактировать с сотрудниками украинских спецслужб и после начала спецоперации получал от них указания.

