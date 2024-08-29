Художницу из Самары обвинили в изготовлении взрывчатки для украинских спецслужб

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Жительница Самары Ирина Измайлова обвиняется в госизмене, а также в изготовлении и хранении взрывчатых веществ для украинских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Евгению Рыжкову.

Так, в 2022 году Измайлова во время отпуска в Кишиневе познакомилась с представителями украинских спецслужб. Угрожая ей и ее родственниками, проживающими на Украине, они заставили ее изготовить взрывчатые вещества.

Дальнейшие инструкции по использованию взрывчатки при этом не поступали. В связи с этим Измайлова после изготовления взрывчатого вещества одумалась и уничтожила ее, заявила адвокат.

В августе прошлого года во время обысков у художницы изъяли стол, на котором она изготавливала взрывчатку, и обнаружили на нем 0,25 грамма взрывчатого вещества. Было возбуждено уголовное дело об изготовлении взрывчатых веществ, сама Измайлова признала свою вину в этой части.

Однако позже следователи также завели уголовное дело по статье о госизмене, которая грозит тюремным сроком до 25 лет. Рыжкова отметила, что ее подзащитная не признает вину по новым обвинениям.

Согласно данным из открытых источников, у Измайловой была художественная мастерская. В своих соцсетях она размещала собственные иллюстрации и портреты. Измайловой 35 лет, она является волонтером.

Мосгорсуд ранее приговорил к 6,5 года колонии россиянина Михаила Рылова, признанного виновным в государственной измене. По данным СМИ, он планировал перейти границы с Украиной и вступить в националистическое военизированное формирование.

В середине августа сотрудницу воинской части Южного военного округа задержали по подозрению в госизмене и передаче Минобороны Украины данных о российской армии. В частности, подозреваемая передавала украинской стороне информацию о дислокации подразделений и объектов ВС РФ.

