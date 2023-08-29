Четыре человека проходят обвиняемыми по делу об убийстве Александра Захарченко

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Обвиняемыми по делу об убийстве первого главы ДНР Александра Захарченко, помимо основного фигуранта Александра Погорелова, проходят еще трое человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.

Так, по данному делу также проходят Артем Ена, которого обвиняют в содействии террористической деятельности, Василий Чурилов – содействие террористической деятельности и участие в террористическом сообществе, и Александр Тимошенко – подготовка к шпионажу и два эпизода шпионажа.

Уточняется, что уголовное дело поступило в Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону. Судебное заседание назначено на 30 августа.

Ранее сообщалось, что расследование уголовного дела об убийстве первого главы Донецкой Народной Республики было завершено.

Основному фигуранту дела о Александру Погорелову вменяются несколько эпизодов шпионажа, посягательство на жизнь государственного деятеля, совершение теракта, повлекшего причинение смерти, и еще ряд статей УК РФ.

Захарченко погиб днем 31 августа 2018 года в результате взрыва в кафе "Сепар" в центре Донецка. Он получил черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Были ранены еще два человека, в том числе министр доходов и сборов республики Александр Тимофеев.

Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым, подчеркнув, что те, кто выбрал путь террора, не хотят искать мирного решения конфликта. Российский МИД обвинил в произошедшем Украину.