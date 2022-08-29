Четыре человека пострадали в результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в ХМАО

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Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 под Сургутом четыре человека получили травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"Пострадали четыре человека", – отметил он.

Также Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что следователи выехали на место вынужденной посадки вертолета Ми-8 в Сургутском районе ХМАО.

"Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована проверка, следователи и криминалисты выехали на место, устанавливаются все обстоятельства происшествия", – говорится в сообщении ведомства.

Вертолет Ми-8 с семью людьми на борту совершил экстренную посадку под Сургутом в понедельник, 29 августа. На место происшествия был направлен другой вертолет Ми-8. Также туда выезжали спасатели. По предварительным данным, погибших в результате нет.

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-2 разбился на территории фермы в Предгорном округе в Ставропольском крае. Уточнялось, что погибших и пострадавших в результате происшествия нет, были начаты следственные мероприятия.