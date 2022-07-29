Три человека пострадали при взрыве газового баллона в СНТ в ТиНАО – СМИ

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В результате взрыва газового баллона в садово-огородническом некоммерческом товариществе в ТиНАО пострадали три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"В СНТ "Карачаровец" в поселении Московский произошел взрыв газового баллона, в результате чего три человека пострадали", – отметил собеседник агентства.
Он уточнил, что в настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что двое рабочих пострадали при взрыве баллона с газом на территории ВДНХ в столице.
До этого стало известно, что в жилом многоквартирном доме Ставрополя произошел хлопок газа, в результате которого пострадал один человек. Уточнялось, что 50 человек были эвакуированы.