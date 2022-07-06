Двое рабочих пострадали при взрыве баллона с газом на ВДНХ – СМИ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Двое рабочих пострадали при взрыве баллона с газом на территории ВДНХ в столице, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На ВДНХ во время реконструкции одного из объектов произошел взрыв газового баллона", – сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, никто из посетителей ВДНХ не пострадал.

Ранее стало известно, что двое рабочих погибли при падении с 14-го этажа строящегося офисного центра в Бумажном проезде на севере столицы. Прокуратура Москвы взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки произошедшего.

