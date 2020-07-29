Трамваи № 3 и 47 следуют с задержками в районе платформы Тульская

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В департаменте транспорта Москвы сообщили, что трамваи № 3 и 47 следуют по маршруту с задержками. Об этом написали в Telegram-канале ведомства.

"На Варшавском шоссе в районе платформы Тульская по техническим причинам задерживаются трамваи № 3 и 47", – рассказали в Дептрансе.

На время устранения неполадок маршруты были временно изменены. Пассажиров призвали быть внимательными и учитывать возможные задержки.

Ранее в июле временно корректировались маршруты трамваев № 7 и 50. Движение было прекращено из-за наклонения дерева на контактную сеть. Техническую неполадку оперативно устранили, трамваи начали следовать по обычным путям.

