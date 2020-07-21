Движение трамваев № 7 и 50 восстановили по обычным маршрутам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи № 7 и 50 снова следуют по обычным маршрутам, движение возобновлено. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

"Восстановлено движение трамваев в Протопоповском переулке", – заявили в компании-перевозчике.

Ранее на маршруте данных трамваев произошел инцидент – на контактную сеть накренилось дерево. На время устранения неполадок пассажиры могли воспользоваться компенсационными автобусами.

В конце июня "Мосгортранс" был вынужден скорректировать маршруты движения трамваев № 10, 15, 21 и 30. Проезд по путям был ограничен из-за схода вагона. Неисправность оперативно устранили сотрудники оперативных служб.

