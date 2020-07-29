Человек погиб при столкновении легковушки и грузовика в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на автодороге в Ногинском районе Подмосковья, сообщает ТАСС. В результате аварии погиб человек.

ДТП произошло около 11:25 на 7-м километре автодороги по направлению к станции Купавна-Бисерово. Водитель автомобиля Hyundai Solaris не уступил преимущественное движение КамАЗу. В итоге машины столкнулись и опрокинулись.

Водитель легковушки погиб.

Утром в Москве произошло ДТП с автобусом № 209. Всего в аварии пострадали семь человек. Из них пятеро были госпитализированы, двое находятся в тяжелом состоянии. Один человек погиб.