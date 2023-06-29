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Движение аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово и обратно возобновится с 16:00
Фото: Москва 24/Никита Симонов
Движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Домодедово и обратно, прерванное из-за аварии на станции Бирюлево-Товарная, возобновится с 16:00, сообщается в телеграм-канале перевозчика.
Ранее было восстановлено движение на Павелецком направлении МЖД.
"Аэроэкспресс" пообещал, что компенсирует пассажирам непредвиденные расходы, обусловленные задержкой поездов из-за ЧП на станции Бирюлево-Товарная.
Для получения компенсаций пассажирам потребуется обратиться к сотрудникам "Аэроэкспресса" в Домодедово или заполнить специальную форму на сайте перевозчика.
Днем 29 июня на станции "Бирюлево-Товарная" Павелецкого направления МЖД произошел сход нескольких грузовых вагонов. Движение поездов пришлось приостановить. Сейчас оно восстановлено.
В результате происшествия никто не пострадал. Как подчеркнули в РЖД, угрозы для экологии нет. По факту случившегося расследование начала Юго-Западная транспортная прокуратура
Грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов в районе станции Бирюлево-товарная
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