Движение аэроэкспрессов в аэропорт Домодедово и обратно возобновится с 16:00

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Движение поездов "Аэроэкспресс" в аэропорт Домодедово и обратно, прерванное из-за аварии на станции Бирюлево-Товарная, возобновится с 16:00, сообщается в телеграм-канале перевозчика.

Ранее было восстановлено движение на Павелецком направлении МЖД.

"Аэроэкспресс" пообещал, что компенсирует пассажирам непредвиденные расходы, обусловленные задержкой поездов из-за ЧП на станции Бирюлево-Товарная.

Для получения компенсаций пассажирам потребуется обратиться к сотрудникам "Аэроэкспресса" в Домодедово или заполнить специальную форму на сайте перевозчика.

Днем 29 июня на станции "Бирюлево-Товарная" Павелецкого направления МЖД произошел сход нескольких грузовых вагонов. Движение поездов пришлось приостановить. Сейчас оно восстановлено.

В результате происшествия никто не пострадал. Как подчеркнули в РЖД, угрозы для экологии нет. По факту случившегося расследование начала Юго-Западная транспортная прокуратура



Грузовые вагоны с цементом сошли с рельсов в районе станции Бирюлево-товарная