Посольство РФ в Казахстане примет все меры для защиты прав задержанного Кислицина

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Посольство РФ в Астане и Генконсульство в Алма-Ате принимают необходимые меры для защиты законных прав задержанного в Казахстане сотрудника компании F.A.C.C.T. россиянина Никиты Кислицина, сообщили ТАСС в российском дипведомстве.

Как подчеркнули в посольстве, казахстанская сторона своевременно проинформировала Россию о задержании Кислицина.

28 июня российские правоохранители объявили мужчину в розыск в рамках расследования уголовного дела о неправомерном доступе к охраняемой информации. Столичный суд заочно арестовал Кислицина.

Позже стало известно, что главу департамента по защите от кибератак компании F.A.C.C.T. (ранее Group-IB)задержали в Казахстане 22 июня по запросу США. Впоследствии представители компании обратились в российское генконсульство.

Россия попросила Казахстан не торопиться с удовлетворением запроса Вашингтона. Генконсульство РФ также обратилось к властям республики с просьбой предоставить российским представителям доступ к Кислицину.

Прокуратура Казахстана заявила, что российский запрос на экстрадицию задержанного в стране россиянина Никиты Кислицина имеет приоритет перед аналогичной просьбой США.

