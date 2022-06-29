Пять человек пострадали при жесткой посадке Ми-8 в Якутии

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Пять человек пострадали при жесткой посадке вертолета Ми-8 в Якутии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

"По предварительной информации, в вертолете, который совершил жесткую посадку, могут находиться 23 человека, пять из которых пострадали", – говорится в сообщении.

В настоящий момент на поиски Ми-8 вылетел борт со спасателями.

"Для проведения поисково-спасательных работ к месту жесткой посадки вертолета в Якутии вылетел вертолет Ми-8 МЧС России со спасателями на борту", – отметили в МЧС.

Ранее один человек пострадал после падения легкомоторного самолета в Тюменской области. По данным министерства чрезвычайных ситуаций, транспорт вылетел с аэродрома Пустошкино.

Сотрудникам МЧС удалось вытащить пилота из корпуса воздушного судна и передать бригаде скорой помощи. Мужчина был госпитализирован с различными травмами.