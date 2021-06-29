Прокуратура выявила нарушения в детдоме Иркутска, где воспитанник насиловал детей

19:00
Фото: URA.RU/ТАСС/Владимир Андреев
В социальном учреждении "Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, Правобережного округа Иркутска" осуществлялся недостаточный контроль за детьми, сообщается на сайте прокуратуры Иркутской области. Уточняется, что в данном учреждении 12-летний подросток насиловал других воспитанников.
"Установлены факты недостаточно эффективной работы администрации учреждения с воспитанниками, пребывающими в учреждении, по обеспечению постоянного контроля за поведением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей", – сказано в сообщении ведомства.
Требование усилить контроль в заведении поступило министру социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимиру Родионову.
В настоящее время проводится проверка информации о том, что 12-летний подросток принуждал к действиям сексуального характера мальчиков в возрасте трех-пяти лет.
В министерстве социального развития, опеки и попечительства Иркутской области уточнили, что директор и педагоги центра неудовлетворительно исполняли свои обязанности.
Всего в учреждении находятся на попечении 50 детей и сирот.
Ранее правоохранители в Краснодаре задержали москвича по обвинению в сексуальном насилии в отношении двух несовершеннолетних девочек в подъезде многоквартирного дома.
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