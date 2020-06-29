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Происшествия

29 июня, 19:31

Суд повторно рассмотрит арест фигуранта дела о пожаре в доме престарелых в Москве

происшествия суды

Фото: телеграм-канал "РУ ЧП"

Рассмотрение уголовного дела в отношении техника дома престарелых в Кунцеве, где в результате пожара погибли четыре человека, намечено на 2 июля. Об этом сообщается в материалах картотеки Мосгорсуда.

Уголовное дело Александра Колодного, которого обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, передано в первое управление по расследованию особо важных дел ГСУ Следственного комитета РФ по Москве.

Пожар в частном доме престарелых на улице 3-я Мякининская, где находились более 50 человек, произошел вечером 8 апреля. Погибли три женщины, проживавших в доме, а также один мужчина – сотрудник учреждения.

Более 10 пострадавших госпитализировали с отравлением угарным газом.

Ранее Пресненский суд Москвы отказался арестовывать техника дома престарелых. Следственный комитет ходатайствовал об избрании меры пресечения в отношении Колодного в виде заключения под стражу до 8 июля.

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