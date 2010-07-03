Рейс Петербург – Анталия вынужденно сел во Внукове

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Самолет рейса Санкт-Петербург – Анталия вынуждено сел в московском аэропорту Внуково из-за ухудшения состояния пассажира, передает РИА Новости.

Пассажира передали медикам. Сопровождающие его члены семьи отказались от дальнейшего полета. Лайнер после дозаправки вылетит в пункт назначения, отметил представитель авиакомпании "Россия".

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор устроил проверку пассажиров рейса Батуми – Москва после приземления в Домодедове, из-за чего людям пришлось долго сидеть в самолете. Однако позднее появилась информация о том, что проверка заняла не более 10 минут.

За день до этого самолет Air Astana, следовавший рейсом КС 942 из Лондона в Нур-Султан, вынужденно сел в столице. Причиной стал отказ генератора. Посадка прошла штатно.