СК проверит инцидент с найденным между гаражами в Талдомском городском округе младенцем

Фото: Москва 24/Анастасия Корнишкина

Следователи начали предварительную проверку информации СМИ об оставленном в опасности новорожденном. Ребенка нашли в Подмосковье, сообщает Агентство "Москва".

"Следственным отделом по городу Талдому ГСУ СК России по Московской области организовано проведение доследственной проверки по информации СМИ, размещенной в Сети об оставлении в опасности новорожденного мальчика", – сообщили в СК.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят необходимую экспертизу, а также устанавливают личность матери ребенка.

Малыша нашел прохожий, направлявшийся к собственному гаражу. Младенца оперативно доставили в медицинское учреждение, его состояние удовлетворительное.

По факту произошедшего также возбуждено уголовное дело.

