Уголовное дело возбудили после обнаружения младенца за гаражами в МО

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту обнаружения новорожденного ребенка между гаражами в Талдомском городском округе. Мальчика нашли у деревни Дубровки, сообщает Агентство "Москва".

"По факту обнаружения новорожденного ребенка в Талдомском районе дознавателем отдела дознания ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 125 УК РФ ("Оставление в опасности")", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Младенец доставлен в медицинское учреждение. Как показала проверка врачей, он находится в удовлетворительном состоянии.

Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова отметила, что спасти ребенка удалось благодаря неравнодушному прохожему. Ребенок не успел переохладиться.

В настоящий момент следствие разыскивает мать пострадавшего ребенка.

24 мая в мусорном контейнере в Дмитровском городском округе обнаружили тело новорожденного ребенка. Инцидент произошел в поселке Некрасовском. Следователи проводят экспертизу и разыскивают мать малыша.

