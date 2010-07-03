В Подмосковье задержали банду вора в законе Циркача

Участников преступной группировки, действовавшей под влиянием вора в законе, известного как Циркач, задержали. Возбуждено уголовное дело, сообщает сайт "Аргументы и факты".
Они похищали людей и занимались вымогательством на территории Подмосковья. Полиция задержала пятерых человек 24–38 лет. У них изъяли травматический пистолет ИЖ-79, четыре ножа, мобильные телефоны, ноутбук и долговые расписки потерпевшего.
Лидер банды – ранее неоднократно судимый 32-летний уроженец ближнего зарубежья, в криминальных кругах известный как Шико. Сейчас он находится в тюрьме.
Прошлым летом члены группировки в Ногинске потребовали от местного жителя переоформить на их знакомую земельный участок и дом стоимостью больше миллиона рублей. Злоумышленники дали потерпевшему сутки на размышление, угрожая похитить и убить его сына-бизнесмена в случае отказа.
На следующий день они избили сына мужчины и потребовали документы на собственность, угрожая оружием. Его посадили в машину и увезли в квартиру, где он жил. При этом члены банды забрали его транспорт, крупную бытовую технику, электрооборудование, деньги, золотые украшения и другие ценности.
Затем подозреваемые вновь похитили молодого человека и увезли его в Электросталь, избили и, угрожая автоматом, потребовали отдать им деньги и написать расписку о предполагаемом долге в 880 тысяч рублей. Через четыре дня они опять похитили мужчину и удерживали его две недели, избивая и вымогая 1,7 миллиона рублей.
28 мая в России впервые арестовали по новой статье Уголовного кодекса о лидерстве в ОПГ. Криминальному авторитету в Томске назначили двухмесячный арест.
В апреле Владимир Путин ужесточил уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. За лидерство в преступной иерархии грозит срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей.
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