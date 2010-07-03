Вора в законе Казбека Рыжего и трех его сообщников арестовали в Москве

Столичный суд арестовал вора в законе Казбека Рыжего и трех его сообщников по делу о похищении бизнесмена, разбое и вымогательстве. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на старшего помощника руководителя Главного следственного управления Следственного комитета (ГСУ СК) РФ по городу Юлию Иванову.
"Противоправная деятельность соучастников была пресечена. В настоящее время по ходатайству следствия судом в отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", – говорится в сообщении.
Иванова также отметила, что в рамках расследования дела были проведены обыски по местам жительства обвиняемых, где были изъяты мобильные телефоны, оружие и другие вещи, которые имеют значение для следствия.
Преступление было совершено в августе 2018 года на улице Можайский Вал в столице. Подозреваемые насильно посадили в автомобиль 41-летнего бизнесмена и увезли его в деревню Холм в сельском поселении Клементьевское Можайского района.
Злоумышленники держали мужчину в бане, периодически избивали и требовали перевести им два миллиона рублей. Предприниматель оказался на свободе только после того, как отдал преступникам часть суммы и дал расписку по несуществующим долгам.
В 2006 году Шахбулатова уже задерживали за хранение и сбыт наркотиков, обнаруженных в ходе досмотра его автомашины. СМИ сообщали, что Шахбулатов – уроженец горного села Шалажи (Урус-Мартановского района Чеченской республики).
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