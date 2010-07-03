"Вора в законе" Казбека Рыжего задержали по подозрению в похищении человека

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В Подмосковные задержали "вора в законе" Казбека Шахбулатова, в криминальных кругах известного по кличке Казбек Рыжий. Его и еще двух мужчин подозревают в похищении человека и вымогательстве. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Преступление было совершено в августе 2018 года на улице Можайский Вал в столице. Подозреваемые насильно усадили в автомобиль 41-летнего бизнесмена и увезли его в деревню Холм в сельском поселении Клементьевское Можайского района.

Злоумышленники держали мужчину в бане, периодически избивали и требовали перевести им два миллиона рублей. Предприниматель оказался на свободе только после того, как отдал преступникам часть суммы и дал расписку по несуществующим долгам.

Подозреваемых удалось задержать по местам проживания. При обысках полицейские изъяли оружие, патроны, раскладные ножи, сувенирные сабли, муляжи юбилейных медалей и GPS-трекер.

В 2006 году Шахбулатова уже задерживали за хранение и сбыт наркотиков, обнаруженных в ходе досмотра его автомашины. СМИ сообщали, что Шахбулатов – уроженец горного села Шалажи (Урус-Мартановского района Чеченской республики).