Наказание для лидеров ОПГ ужесточили

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Владимир Путин подписал указ об ужесточении ответственности за организованную преступность, сообщает РИА Новости.

Согласно документу, Уголовный кодекс РФ дополняется статьей "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Она устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с возможным штрафом в размере до пяти миллионов рублей для тех, кто является лидером ОПГ.

Также согласно закону, лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, не может быть назначено наказание "ниже низшего предела либо условное осуждение".

В отдельный состав преступления выделяется участие в собрании организаторов, лидеров или других представителей преступных сообществ. За это грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с возможным штрафом в размере до миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров ОПГ. Затем Совет Федерации одобрил президентский закон.

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя решение депутатов, отметил, что до сих пор не было закона, который мог бы привлекать лидеров ОПГ к ответственности именно за позицию лидера как таковую.

Теперь правоохранительные органы смогут эффективнее бороться с организованной преступностью