Наказание для лидеров ОПГ ужесточили

Владимир Путин подписал указ об ужесточении ответственности за организованную преступность, сообщает РИА Новости.
Согласно документу, Уголовный кодекс РФ дополняется статьей "Занятие высшего положения в преступной иерархии". Она устанавливает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет с возможным штрафом в размере до пяти миллионов рублей для тех, кто является лидером ОПГ.
Также согласно закону, лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, не может быть назначено наказание "ниже низшего предела либо условное осуждение".
В отдельный состав преступления выделяется участие в собрании организаторов, лидеров или других представителей преступных сообществ. За это грозит от 12 до 20 лет лишения свободы с возможным штрафом в размере до миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров ОПГ. Затем Совет Федерации одобрил президентский закон.
Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя решение депутатов, отметил, что до сих пор не было закона, который мог бы привлекать лидеров ОПГ к ответственности именно за позицию лидера как таковую.
Теперь правоохранительные органы смогут эффективнее бороться с организованной преступностью
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