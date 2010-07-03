Совфед ужесточил наказание для лидеров ОПГ и криминальных авторитетов

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В среду, 27 марта, Совет Федерации одобрил президентский закон, ужесточающий уголовную ответственность для криминальных авторитетов, а также организаторов преступных сообществ, сообщает РИА Новости.

За создание или руководство преступным сообществом будут лишать свободы на срок от 12 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей. Тюремный срок от 12 до 20 лет со штрафом до миллиона рублей будет грозить тем, кто участвует в собраниях организаторов.

За преступления, которые совершило лицо "высшего положения в преступной иерархии", предусмотрено лишение свободы на срок от 15 до 20 лет со штрафом до пяти миллионов рублей и с ограничением свободы на срок до 2 лет или пожизненным заключением.

Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров ОПГ. Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей, по которой в отношении лидеров преступных группировок вводится уголовная ответственность. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет либо штраф до пяти миллионов рублей.

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев, комментируя решение депутатов отметил, что до сих пор не было закона, который мог бы привлекать лидеров ОПГ к ответственности именно за позицию лидера как таковую.

Теперь правоохранительные органы смогут эффективнее бороться с организованной преступностью.