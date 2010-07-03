В Госдуме назвали своевременным закон об ужесточении наказания для лидеров ОПГ

Член комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал принятие закона об усилении ответственности для лидеров организованных преступных группировок (ОПГ). Он подчеркнул, что до сих пор не было закона, который мог бы привлекать лидеров ОПГ к ответственности именно за позицию лидера как таковую.
"Во-вторых, кроме тех ОПГ, о которых мы говорим внутри страны, действуют и ОПГ, связанные с другими странами, которые называются организованными преступными сообществами и включают в себя десятки ОПГ", – сказал депутат в разговоре с RT.
Сейчас в нижней палате парламента уделяют особое внимание таким понятиям, как надзор и парламентский контроль. Шхагошев добавил, что принятый закон является очень своевременным и важным для общества.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении ответственности для лидеров ОПГ. Уголовный кодекс РФ дополняется новой статьей, по которой в отношении лидеров преступных группировок вводится уголовная ответственность. Она предусматривает наказание в виде лишения свободы от 8 до 15 лет либо штраф до пяти миллионов рублей.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.