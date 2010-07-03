Главарю "тамбовской" ОПГ предъявили обвинение по делу об убийстве Старовойтовой

Фото: ТАСС/Ковалев Петр

Бизнесмену Владимиру Барсукову (Кумарину), признанному виновным в создании преступного сообщества, предъявили обвинение по делу об убийстве депутата Госдумы второго созыва Галины Старовойтовой. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Константин Кузьминых.

Он добавил, что пока не может предметно комментировать данное решение, поскольку еще не ознакомился с материалами дела.

20 марта Куйбышевский районный суд Петербурга признал Барсукова виновным в создании "тамбовской" ОПГ. Его приговорили к 24 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в размере одного миллиона рублей.

Политика Галину Старовойтову убили 20 ноября 1998 года около своей квартиры в Санкт-Петербурге.

По версии следствия, ее расстреляли члены "тамбовской" группировки по заказу прапорщика ГРУ Юрия Колчина. Спустя семь лет, в 2005 году, заказчика и одного из исполнителей убийства приговорили к 20 и 23,5 годам колонии. Второй нападавший скрылся, найти его не удалось.

