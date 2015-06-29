Завершено расследование дела об убийстве депутата Старовойтовой

Фото: ТАСС/Николай Малышев

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего депутата Госдумы Михаила Глущенко. Его обвиняют в организации убийства Галины Старовойтовой в 1998 году, сообщил адвокат Глущенко Александр Афанасьев.

"Сегодня из материалов дела об убийстве Старовойтовой было выделено в отдельное производство дело в отношении Михаила Глущенко. Основанием стала заключенное им со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве и выполнение всех условий этого соглашения", - приводит слова адвоката ТАСС.

Теперь обвинительное заключение может быть передано в прокуратуру для утверждения в течение недели. Ранее, в конце марта, Глущенко заключил сделку со следствием, по условиям которой он даст показания на заказчика убийства. В ходе допроса Глущенко признался в соучастии в убийстве Старовойтовой, а также назвал еще одного участника преступления.

Напомним, Галину Старовойтову убили 20 ноября 1998 года около своей квартиры в Санкт-Петербурге. По версии следствия, ее расстреляли члены "тамбовской" группировки по заказу прапорщика ГРУ Юрия Колчина. Спустя семь лет, в 2005 году, заказчика и одного из исполнителей убийства приговорили к 20 и 23,5 годам колонии. Второй нападавший скрылся, найти его так и не удалось.

Позже Колчин, будучи в колонии, рассказал следователям, что к делу причастен депутат Госдумы Михаил Глущенко, входивший в "тамбовскую" ОПГ, но доказать его вину так и не удалось и дело до конца не раскрыли. ФСБ возобновила дело только в 2013 году, когда получила улики против депутата, а в конце года Глущенко было предъявлено обвинение.