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15:35

В России впервые арестовали по статье о высшем положении в ОПГ

происшествия

15:35

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Фото: кадр из видео 70.мвд.рф

Криминального авторитета в Томске арестовали по новой статье Уголовного кодекса о лидерстве в ОПГ. Об этом сообщили в областном УМВД.

В задержании участвовали бойцы Росгвардии. При обыске у мужчины обнаружили документы, электронные носители информации и другие предметы, важные как доказательства в расследовании.

Ему назначили двухмесячный арест. Имя подозреваемого не уточняется, его характеризуют как "вора в законе".

Первый арест говорит о том, что закон уже в действии, считает член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

"Оперативники и следователи сейчас будут очень аккуратно подходить к подобным делам, особенно к первым. Будет необходимо доказывать, что человек является лидером ОПГ", – цитирует его RT.

Шхагошев назвал появление этого закона переломным моментом в деятельности оперативников, специализирующихся на ОПГ.

В апреле Владимир Путин ужесточил уголовную ответственность для криминальных авторитетов и организаторов преступных сообществ. За лидерство в преступной иерархии обвиняемому грозит срок от 8 до 15 лет со штрафом до пяти миллионов рублей, условное наказание исключено.

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происшествия

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