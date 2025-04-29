Человек погиб при пожаре в доме на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Один человек погиб в результате возгорания в квартире жилого дома, находящегося по улице Плеханова, передает пресс-служба столичного СК.

Предварительно, инцидент произошел 29 апреля. По факту произошедшего Перовским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу ГСУ СК РФ по Москве начата доследственная проверка.

В ее рамках на месте ЧП в настоящее время правоохранители организовали проверочные мероприятия.

Ранее 12-летняя девочка и три мальчика в возрасте 7 и 5 лет погибли из-за пожара в частном доме в поселке Василовка. Выяснилось, что в тот момент матери не было дома, так как она уехала в госпиталь к раненому мужу, оставив детей с родственниками.

В результате инцидента было возбуждено дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Власти пообещали выделить семье средства на приобретение нового жилья и на организацию похорон. В настоящее время мать с единственным выжившим ребенком находится у родственников.