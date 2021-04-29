Крыша цеха по изготовлению медпрепаратов загорелась в Подмосковье

Фото: Агентство "Москва"/Зыков Кирилл
В подмосковной деревне Семеновское начался пожар в здании цеха по производству медпрепаратов. Об этом сообщает ТАСС.
По данным экстренных служб, возгорание произошло из-за утеплителя. Огонь перешел на кровлю. На данный момент площадь возгорания составляет 2 тысячи квадратных метров.
Из здания эвакуированы 5 человек, о пострадавших не сообщается.
Ранее МЧС РФ рассказало о самых частых причинах пожаров в стране. Ими оказались неосторожное обращение с огнем и сломанное электрооборудование.
А самыми распространенными местами возникновения возгораний стали дома и квартиры.