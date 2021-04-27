Россияне смогут узнавать и сообщать о пожарах через приложение МЧС

15:55
Фото: Москва 24/Александр Авилов
МЧС на салоне "Комплексная безопасность – 2021" представит приложение "Термические точки", которым с этого года смогут пользоваться россияне, чтобы получать информацию о пожарах или сообщать о них спасателям. Об этом РИА Новости сообщил замначальника главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС РФ Сергей Калугин.
Он рассказал, что сейчас приложением пользуются органы и руководители местного самоуправления, а также хозяйствующие субъекты.
"С этого года мы презентуем приложение на салоне "Комплексная безопасность – 2021". Сделаем открытую часть для граждан", – сказал Калугин.
В конце прошлого года глава МЧС РФ Евгений Зиничев рассказал, что свыше 2,2 тысячи единых дежурно-диспетчерских служб и 1,8 тысячи руководителей муниципальных образований зарегистрировались и пользуются приложением "Термические точки МЧС России".
Международный салон "Комплексная безопасность – 2021" пройдет с 12 по 16 мая.
Ранее сообщалось, что в одном из автосервисов в центре Москвы произошел пожар. В ведомстве рассказали, что сведения о возгорании на улице Ермакова Роща, доме 7Б, строении 4, поступили в 17:22. Площадь пожара составляла 300 квадратных метров.
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