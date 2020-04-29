ФСБ выявила подпольных оружейников в 22 российских регионах

Фото: ТАСС/снимок с видео ЦОС ФСБ РФ

ФСБ России выявила деятельность подпольных оружейников в 22 регионах России.

По данным службы, были обнаружены и закрыты 7 подпольных мастерских по переделке оружия под боевое, заявили ТАСС в Центре общественных связей ФСБ.

Известно, что проводились рейды и скоординированные мероприятия ФСБ и МВД России, в результате которых изъято 95 единиц огнестрельного оружия. Найдены автоматы, винтовки, карабины, ружья и другие виды.

Кроме того, правоохранительные органы нашли у подозреваемых 17 килограммов взрывчатых веществ и 550 взрывателей.

В марте стало известно, что ФСБ предотвратила деятельность преступников по незаконному обороту оружия.