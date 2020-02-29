Полиция задержала 70 человек в одной из кальянных в Москве

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70 человек задержали в одной из кальянных на Кутузовском проспекте в Москве, сообщает ТАСС.

Граждан арестовали в ходе полицейского рейда. Все задержанные отправлены в отделы полиции. Их проверят на употребление наркотических веществ.

В настоящий момент полицейские продолжают работать на месте. Сотрудники правоохранительных органов ведут беседы с сотрудниками заведения.

Ранее стало известно об арестованном, который покончил с собой в СИЗО-1. Его обвиняли по статье 282 УК РФ.

Также полиция предотвратила драку между футбольными фанатами "Динамо" и "Спартака", которая произошла на станции метро "Маяковская".