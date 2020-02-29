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Происшествия

18:01 (обновлено 29.02.2020 18:52)

Полиция задержала нескольких участников драки футбольных фанатов

происшествия

Фото: соцсети

Полиция задержала нескольких участников драки между футбольными фанатами на станции метро "Маяковская". Пострадали несколько человек, передает ТАСС.

Как рассказал источник в правоохранительных органах, днем несколько сот болельщиков "Спартака" вышли из поезда подземки, чтобы пройти шествием к стадиону "ВТБ-Арена". На платформе они столкнулись с фанатами "Динамо".

Люди, получившие травмы, не смогли выйти из метро. Столкновение тем временем переместилось на улицу.

В пресс-службе ГУ МВД по столице агентству рассказали, что участники конфликта устанавливаются. После этого будет принято процессуальное решение.

В экстренных службах агентству добавили, что несколько стычек между болельщиками "Динамо" и "Спартака" произошло и у стадиона. Самая крупная из них, по словам источника, произошла в троллейбусе на Ленинградском проспекте. До приезда полиции все участники событий скрылись.

Матч чемпионата России по футболу между столичными "Динамо" и "Спартаком" начался в 16:30. Игра завершилась со счетом 0:2.

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