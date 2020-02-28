Порядка 30 человек задержали у Лионского вокзала в Париже

Фото: скриншот Москва24

По меньшей мере 30 человек были задержаны во время беспорядков у Лионского вокзала в Париже. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на городскую префектуру.

Ранее сообщалось, что из-за беспорядков на улице Берси, где находится железнодорожный узел, начался пожар. С вокзала эвакуировали пассажиров, была приостановлена работа ближайшей станции метро.

По информации правоохранительных органов, демонстранты выступали против концерта конголезского певца Фалли Ипупа. Активисты конголезской диаспоры во Франции обвиняют исполнителя в тесной связи с действующим президентов Демократической Республики Конго и его предшественником.

На данный момент известно, что возгорание удалось потушить. В отношении манифестантов было составлено 54 протокола о нарушении правопорядка.

