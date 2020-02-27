Более 30 человек стали жертвами беспорядков в Нью-Дели

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В Нью-Дели в результате беспорядков и столкновений погибли 32 человека, сообщает "Газета.ру".

Беспорядки в индийской столице начались 24 февраля. За это время в них пострадало свыше 200 человек, еще десятки были задержаны правоохранителями.

Причиной столкновений в столице Индии стало принятие поправок к закону о гражданстве. В соответствии с принятыми поправками к закону немусульмане – беженцы из Афганистана, Пакистана и Бангладеш могут получить гражданство по упрощенной системе в случае притеснения на родине.

Этот закон спровоцировал недовольство индийских мусульман, которые считают, что поправки нарушают Конституцию из-за угнетения части граждан по религиозному признаку.

Возмущены ситуацией и жители северо-восточных штатов, которые уверены, что после поправок в их регионах остановится огромное количество выходцев из Бангладеш.

