ЧС объявили в районе Казахстана, где прошли беспорядки

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В Кордайском районе на юге Казахстана ввели режим чрезвычайной ситуации из-за массовых беспорядков. Столкновения, произошедшие в ночь на субботу, повлекли за собой человеческие жертвы, передает РИА Новости.

"Объявить чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного масштаба на территории Кордайского района Жамбылской области с 21.00 часов (18.00 мск) 8 февраля 2020 года", – говорится в сообщении главы областной администрации Аскара Мырзахметова.

Известно, что жертвами беспорядков стали 8 человек, еще 40 граждан были ранены.

Также сообщается, что в результате инцидента были подожжены жилые дома, 30 из которых оказались повреждены. Помимо этого разрушениям подверглись 15 объектов торговли и 23 автомобиля. После произошедшего были задержаны 50 человек.

По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева была создана правительственная комиссия. Отмечалось, что беспорядки начались на фоне бытового конфликта, который некоторые из провокаторов пытались перевести на уровень межнациональной розни.