У Лионского вокзала в Париже произошел пожар

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Пожар близ Лионского вокзала на востоке Парижа привел к эвакуации пассажиров, находившихся на вокзале. Об этом сообщает ТАСС.

"Пожар в районе Лионского вокзала. Осуществляется эвакуация [пассажиров]. Избегайте данного сектора и не мешайте работе спасательных служб", – объявили в официальном твиттер-аккаунте столичной префектуры.

Из-за возгорания временно приостановлена работа одноименной станции метро. Здесь не останавливаются поезда линий 1 и 14 парижского метро. Также закрыта платформа для пригородных электропоездов RER линий A и D.

По информации СМИ, причиной пожара стали беспорядки в ходе манифестации против проведения концерта исполнителя из Демократической Республики Конго Фалли Ипупа. Протестующие подожгли несколько мусорных баков, горение которых переросло в крупный пожар.

Манифестанты также боролись с полицией и пытались создать подобие баррикад. В префектуре Парижа подчеркнули, что акция не была заранее согласована.

