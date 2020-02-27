Огонь охватил жилой дом в Пресненском районе

Фото: Москва 24/Александр Авилов
Пожар случился в жилом доме в Пресненском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.
Отмечается, что очаг пожара находился на крыше здания.
"Происходило возгорание деревянного обрешетника и кровли на площади 3 квадратных метра жилого здания", – подтвердили в МЧС.
В ведомстве добавили, что жители смогли самостоятельно выбраться из дома. В результате возгорания никто не пострадал.
"Около 50 человек до прибытия пожарных покинули здание самостоятельно", – рассказали в пресс-службе.
Там уточнили, что пожар произошел в доме номер 8, строение 4 на 2-м Красногвардейском проезде. В 21:32 возгорание было ликвидировано.
Ранее автобус загорелся при въезде в московский аэропорт Внуково. Сообщалось, что в момент пожара салон был пуст.