Огонь охватил жилой дом в Пресненском районе

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Пожар случился в жилом доме в Пресненском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

Отмечается, что очаг пожара находился на крыше здания.

"Происходило возгорание деревянного обрешетника и кровли на площади 3 квадратных метра жилого здания", – подтвердили в МЧС.

В ведомстве добавили, что жители смогли самостоятельно выбраться из дома. В результате возгорания никто не пострадал.

"Около 50 человек до прибытия пожарных покинули здание самостоятельно", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что пожар произошел в доме номер 8, строение 4 на 2-м Красногвардейском проезде. В 21:32 возгорание было ликвидировано.

Ранее автобус загорелся при въезде в московский аэропорт Внуково. Сообщалось, что в момент пожара салон был пуст.