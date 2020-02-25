Возгорание в строительных бытовках на севере Москвы ликвидировано

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожарным удалось ликвидировать возгорание, произошедшее в строительных бытовках на севере Москвы. Об этом проинформировали в пресс-службе столичного главка МЧС, передает Агентство "Москва".

Известно, что пожар случился в столичном районе Головинский.

"Происходило загорание строительных бытовок на общей площади около 100 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и грамотной слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня и быстро ликвидировать загорание", – подтвердили в МЧС.

По предварительным данным, огонь охватил двухъярусные бытовки. Из соседних помещений были оперативно вынесены 15 газовых баллонов, которые могли сдетонировать.

На данный момент причины возгорания остаются неизвестными. В результате инцидента никто не пострадал.

Ранее очевидцы рассказали о возгорании в отеле на Красной площади. По некоторым данным, огонь охватил подвальное помещение.