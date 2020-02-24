Пожар произошел в бытовке на стройплощадке на севере Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел в бытовом домике на стройплощадке в Головинском районе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Поступило сообщение о пожаре по адресу: Ленинградское шоссе, дом 58. Загорание строительной бытовки на стройплощадке. Подразделение МЧС выехало на место происшествия", – заявили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве.

По предварительной информации, огонь разгорелся в двухъярусных бытовках. Из соседних помещений оперативно вынесли 15 газовых баллонов, которые могли сдетонировать.

Накануне на юго-западе Москвы произошло возгорание в вентиляции кафе. Инцидент произошел на улице Введенского. Из помещения эвакуировали около 50 человек, огонь оперативно потушили.

