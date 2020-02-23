Порядка 50 человек эвакуировали из кафе на юго-западе Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В одном из кафе на юго-западе Москвы произошло возгорание в вентиляции. Инцидент случился в заведении на улице Введенского, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что из здания в целях безопасности были эвакуированы около 50 человек.

По данным источника, в настоящий момент огонь удалось локализовать. Площадь пожара устанавливается.

Ранее сообщалось о том, что два человека пострадали при пожаре в Мытищах. Там загорелся дачный дом. Сейчас спасателям огонь удалось ликвидировать.