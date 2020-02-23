Два человека пострадали при пожаре в дачном доме в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В городском округе Мытищи загорелся дачный дом. Инцидент случился в СНТ Болтино-2 на улице 3-я Береговая, передает Агентство "Москва".
"Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. В результате происшествия пострадали два человека", – говорится в сообщении.
Отмечается, что с огнем боролись 9 человек при помощи 3 единиц техники.
Ранее пятерых человек спасли из пожара в квартире на юго-западе Москвы. В доме на Ленинском проспекте загорелась квартира на втором этаже. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.