Два человека пострадали при пожаре в дачном доме в Мытищах

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В городском округе Мытищи загорелся дачный дом. Инцидент случился в СНТ Болтино-2 на улице 3-я Береговая, передает Агентство "Москва".

"Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения ликвидировали возгорание. В результате происшествия пострадали два человека", – говорится в сообщении.

Отмечается, что с огнем боролись 9 человек при помощи 3 единиц техники.

Ранее пятерых человек спасли из пожара в квартире на юго-западе Москвы. В доме на Ленинском проспекте загорелась квартира на втором этаже. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.