Очевидцы рассказали о возгорании в отеле на Красной площади

Очевидцы сообщают о возгорании в отеле на Красной площади

Очевидцы сообщают о возгорании в отеле на Красной площади, передает телеканал Москва 24.

На вызов прибыли пожарные. По предварительной информации, возгорание началось в подвальном помещении. Подробности инцидента уточняются.

23 февраля в кафе на юго-западе городе произошел пожар в вентиляции. Инцидент случился в заведении на улице Введенского. Из здания эвакуировали около 50 человек.

В тот же день загорелся дачный дом в городском округе Мытищи. Пострадали два человека.