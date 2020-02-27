Движение транспорта на въезде в аэропорт Внуково затруднено из-за пожара в автобусе

Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский

Автобус загорелся при въезде в московский аэропорт Внуково. Как сообщает ТАСС, движение в данном районе затруднено.

"На улице Центральная, 2, в районе Внуково произошло загорание автобуса на площади 4 квадратных метров", – заявил источник информагентства в экстренных службах города.

Уточняется, что автобус, предназначенный для перевозки рабочих, на момент пожара был пустым, огонь уже удалось потушить. Известно также, что причиной возгорания стали неполадки в моторном отсеке автотранспорта.

Из-за пожара в автобусе временно перекрыто движение на Центральной улице. Проехать нельзя в обоих направлениях.

Накануне сообщалось о пожаре на складском комплексе в подмосковном поселке Новом под Красногорском. Площадь пожара составила более 4 тысяч квадратных метров. По информации спасателей, в огне пострадал один человек.

