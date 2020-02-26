Один человек пострадал при пожаре на территории склада в Подмосковье

Один человек пострадал при пожаре в складах в городском округе Красногорск Московский области, передает РИА Новости.

Там горели два здания по производству и хранению детской обуви. Пострадавшим оказался директор склада, его направили в городскую клиническую больницу № 1 Красногорска.

Ранее стало известно о пожаре в населенном пункте Новый. Там загорелись мешки с резиной между двумя металлическими складами, внутри которых также хранится резина.

В 3:30 возгорание локализовали на площади 4,4 тысячи квадратных метров. Сейчас открытое горение ликвидировано. К тушению были привлечены 73 человека и 21 единица техники. Причины ЧП пока не известны.

На месте начала работу выездная лаборатория. Специалисты занимаются замером ПДК вредных веществ.