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Пожарные ликвидировали открытое горение на складах под Красногорском

Открытое горение на складах под Красногорском ликвидировано
происшествия пожар

Фото: соцсети

Открытое горение на складах с резиной в подмосковном поселке Новый было ликвидировано. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЧС.

По последним данным, площадь возгорания составила 4,4 тысячи квадратных метров.

"Открытое горение на складах по адресу: городской округ Красногорск, поселок Новый – ликвидировано", – подтвердили в МЧС.

Два одноэтажных металлических склада загорелись в ночь на 26 февраля. Изначально площадь пожара составляла 4 тысячи квадратных метров.

Сообщалось, что внутри горящих складов находятся мешки с резиной.

В результате пожара никто не пострадал. Сейчас на место происшествия направлена выездная лаборатория. Специалисты займутся замером ПДК вредных веществ.

На данный момент причины возгорания не установлены.

Ранее пожар случился на территории заброшенной фермы в Подмосковье. Возгорание произошло в деревне Нижнее Мячково.

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