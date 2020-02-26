Склады загорелись на площади 4 тыс "квадратов" под Красногорском

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Огонь охватил склады в подмосковном поселке Новый. По данным МЧС РФ, площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров.

"На данный момент площадь пожара – 4 тысячи квадратных метров", – передает ТАСС заявление пресс-службы ведомства.

По информации спасателей, на территории складов горят мешки с резиновой крошкой.

Сведений о пострадавших не поступало. В тушении огня задействованы 59 человек и 17 единиц техники.

Ранее пожар произошел на территории заброшенной фермы в Подмосковье. Возгорание случилось в деревне Нижнее Мячково.