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Москва 24

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Происшествия

19:39

Пожар произошел на территории заброшенной фермы в Подмосковье

происшествия пожар

Фото:Москва 24/Александр Авилов

Пожар произошел на территории заброшенной фермы в подмосковной деревне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Возгорание произошло в деревне Нижнее Мячково, там горят два ангара и деревянные поддоны. Общая площадь пожара составляет более четырех тысяч квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало.

В пресс-службе областного ГУ МЧС РФ заявили агентству, что на территории заброшенной фермы горят поддоны на площади 900 квадратных метров.

В ночь на вторник сообщалось о возгорании в строительных бытовках в столичном районе Головинском. Огонь охватил двухъярусные бытовки. Из соседних помещений были оперативно вынесены 15 газовых баллонов.

Двумя днями ранее в городском округе Мытищи загорелся дачный дом. Инцидент случился в СНТ Болтино-2 на улице 3-й Береговой. С огнем боролись 9 человек при помощи 3 единиц техники.

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